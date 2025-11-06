Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kontrollen im Wittlicher Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Am Nachmittag des 05.11.2025 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Kontrollen im Wittlicher Stadtgebiet durch.

Das Hauptaugenmerk an diesem Tag lag auf der Kontrolle von etwaigen Verstößen von Kindern und Jugendlichen.

In den Bereichen der Innenstadt, des Stadtparks, des Kurfürstenplatzes und des ZOB in Wittlich wurden durch die Beamten im Verlaufe des Nachmittags etwa 30 Personen kontrolliert.

Bei sieben Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren konnten Verstöße nach dem Jugendschutzgesetz wegen des Besitzes von Tabakwaren und Vapes festgestellt werden.

Entsprechende Sicherstellungen erfolgten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell