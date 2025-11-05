PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Holsthum (ots)

Am 05.11.2025 (zw. 09:30 und 13:00 Uhr)kam zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in der Schulstraße in Holsthum. Dabei wurde eine Grundstücksmauer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

