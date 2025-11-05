Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bengel (ots)

Am 04.11.2025 gegen 13:45 Uhr wurde eine Sachbeschädigung durch Graffiti im Bereich einer Hauswand in der Koblenzer Straße 1b in Bengel festgestellt.

Bisher unbekannte Täter hatten hier die Hauswand besprüht.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell