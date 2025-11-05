Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

Bausendorf (ots)

Am 04.11.2025 gegen 10:27 Uhr wurde durch die Ortsgemeinde mitgeteilt, dass es zu einer illegalen Abfallbeseitigung im Bereich des Altkleidercontainers in Bausendorf im Bereich der Straße "Am Sportplatz" gekommen sei.

Bisher unbekannte Täter legten hier mehrere Müllsäcke ab.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

