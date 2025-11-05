PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung
  • Bild-Infos
  • Download

Bausendorf (ots)

Am 04.11.2025 gegen 10:27 Uhr wurde durch die Ortsgemeinde mitgeteilt, dass es zu einer illegalen Abfallbeseitigung im Bereich des Altkleidercontainers in Bausendorf im Bereich der Straße "Am Sportplatz" gekommen sei.

Bisher unbekannte Täter legten hier mehrere Müllsäcke ab.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 10:51

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Salmtal (ots) - Im Zeitraum vom 03.11.2025, 19:00 Uhr bis 04.11.2025, 07:15 Uhr kam es in Salmtal in Nähe der Volksbank zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte hierbei eine Briefkastenanlage. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 10:50

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Am 03.11.2025 gegen 11:22 Uhr wurde festgestellt, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne im Bereich der Feldstraße, Höhe Hausnummer 17 in Wittlich gestoßen war und diese hierbei beschädigte. Ein genauerer Unfallhergang ist bisher nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen polizeilichen Ermittlungen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 10:49

    POL-PDWIL: abgestellter Personenkraftwagen auf der Landstraße, Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung

    Klausen (ots) - Am 04.11.2025 gegen 08:00 Uhr wurde der Polizei durch Zeugen mitgeteilt, dass im Bereich der Landstraße 50 nahe der Ortslage von Klausen ein Personenkraftwagen auf der Straße stünde, an welchem keine Kennzeichen angebracht seien. Eine männliche Person habe an der Front des Fahrzeuges im Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren