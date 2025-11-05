Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Salmtal (ots)

Im Zeitraum vom 03.11.2025, 19:00 Uhr bis 04.11.2025, 07:15 Uhr kam es in Salmtal in Nähe der Volksbank zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte hierbei eine Briefkastenanlage.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. An der Örtlichkeit konnten Fahrzeugfragmente gesichert werden, die derzeit ausgewertet werden und Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben könnten.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

