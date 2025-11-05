Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 03.11.2025 gegen 11:22 Uhr wurde festgestellt, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne im Bereich der Feldstraße, Höhe Hausnummer 17 in Wittlich gestoßen war und diese hierbei beschädigte.

Ein genauerer Unfallhergang ist bisher nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen polizeilichen Ermittlungen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell