POL-PDWIL: Erneute Sachbeschädigung im Parkhaus Teichstraße / Monthermeerstraße

POL-PDWIL: Erneute Sachbeschädigung im Parkhaus Teichstraße

Prüm (ots)

In der Nacht vom Montag dem 03. auf den 04. November 2025 kam es erneut zu einer Sachbeschädigung im Parkhaus in der Teichstraße / Monthermeerstraße. Es wurden mehrere Beleuchtungseinrichtungen und auch andere Gegenstände beschädigt. Es ist vermutlich ein Schaden im vierstelligen Bereich eingetreten.

Zeugen, welche verdächtige Personen gesehen haben oder Videoaufzeichnungen aus dem Parkhaus besitzen, werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Prüm bestreift das Parkhaus zu unregelmäßigen Zeiten, besonders zur Abend- und Nachtzeit. Es konnten auch in der Vergangenheit bereits mehrere Personen dort kontrolliert werden. Falls Personen bei der oben genannten Tatausführung beobachet wurden, bittet die Polizei um möglichst genaue Personenbeschreibung der Täter.

