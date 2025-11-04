PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schmorbrand eines Mülleimers, vermutlich durch defekte, entsorgte Akkus oder Batterien

Wittlich (ots)

Am 03.11.2025 gegen 15:18 Uhr kam es im Bereich der Kassen im Netto-Markt in Wittlich zu einem Brandgeschehen.

Dort befand sich ein Sortiercontainer für Abfall, unter anderem auch für alte Batterien und Akkus.

Die Zeugin, eine Mitarbeiterin des Geschäfts, welche sich an der Kasse befand, teilte mit, dass es plötzlich einen Knall gegeben habe, dann sei Brandgeruch feststellbar gewesen.

Sie und ihre Kollegin hätten unmittelbar mittels Feuerlöscher den entstandenen Schmorbrand gelöscht und die Feuerwehr und Polizei verständigt.

Gleichzeitig wurden die sich im Laden befindlichen Personen schnell nach draußen geleitet.

Durch das schnelle und beherzte Eingreifen der Mitarbeiterinnen des Ladens war es zu keinem Personen- oder Sachschaden, außer im geringfügigen Bereich an dem Sammelcontainer gekommen.

Sicherheitshalber wurde die Mitarbeiterin, welche die Löscharbeiten durchführte zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Gemeinsam mit den eingesetzten Kräften der Feuerwehr wurde durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich festgestellt, dass vermutlich ein alter defekter Akku oder eine Batterie den Schmorbrand verursachte.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

