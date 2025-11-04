PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Portemonnaie aus dem Einkaufskorb

Wittlich (ots)

Am 03.11.2025 gegen 11:00 Uhr befand sich eine 75-jährige Geschädigte aus dem Wittlicher Stadtgebiet zum Einkaufen im Netto-Markt in Wittlich.

Hier war sie mit Einkäufen beschäftigt und hatte ihre Geldbörse in ihrem Einkaufswagen hinterlegt.

In einem unbeobachteten Moment gelang es einem bisher unbekannten Täter die Geldbörse aus dem Einkaufswagen zu entwenden.

Im Anschluss konnte der Täter zudem noch Geld vom Konto der Geschädigten abbuchen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Die Polizei gibt Tipps, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen: Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. Nehmen Sie immer nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. Hantieren Sie nie offen mit Bargeld. Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihren Taschen, legen Sie diese nie unbeaufsichtigt ab. Lassen Sie ihre Geldbörse nie offen liegen. Bewahren Sie niemals EC-Karte und PIN-Nummer zusammen auf.

Weitere Tipps erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Dienststelle und auf unserer Homepage.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 07:00

    POL-PDWIL: Diebstahl von Kupferkabeln auf einer Baustelle

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 31.10.2025 bis 03.11.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer Baustelle im Bereich der Otto-Hahn-Straße in Wittlich. Hier entwendeten die Täter etwa 500 Meter Kupferkabel von einer großen Kabeltrommel. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Aufgrund der Menge des entwendeten Materials dürfte ein Abtransport mittels Fahrzeugs erfolgt sein. Der Tatort wurde ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 06:27

    POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

    Salmtal (ots) - Am 02.11.2025 gegen 12:45 Uhr begab sich eine zunächst unbekannte männliche Person mit seinem Personenkraftwagen zum Parkplatz an der Landstraße 141 im Bereich Salmtal und lud dort einen großen Müllsack ab. Durch einen zufällig vor Ort anwesenden Zeugen angesprochen, dass eine Müllablagerung dort unzulässig sei, reagierte der Verursacher nicht, ließ des Müllsack vor Ort zurück und entfernte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren