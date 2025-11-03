Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von 30 Kupferkesseln in Dingdorf

Dingdorf (ots)

Im Zeitraum vom 10.10.2025 bis zum 16.10.2025 betraten unbekannte Täter das Grundstück des Geschädigten im Kapellenweg in Dingdorf und entwendeten 30 Kupferkessel mit einem jeweiligen Gewicht von circa zehn Kilogramm (s. Vergleichsbild), welche auf einem Anhänger gelagert wurden. Wie genau die Kupferkessel abtransportiert worden sein könnten, ist unbekannt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Rufnummer 06551 942-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell