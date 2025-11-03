PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von 30 Kupferkesseln in Dingdorf

Dingdorf (ots)

Im Zeitraum vom 10.10.2025 bis zum 16.10.2025 betraten unbekannte Täter das Grundstück des Geschädigten im Kapellenweg in Dingdorf und entwendeten 30 Kupferkessel mit einem jeweiligen Gewicht von circa zehn Kilogramm (s. Vergleichsbild), welche auf einem Anhänger gelagert wurden. Wie genau die Kupferkessel abtransportiert worden sein könnten, ist unbekannt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Rufnummer 06551 942-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 03.11.2025 – 06:27

    POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

    Salmtal (ots) - Am 02.11.2025 gegen 12:45 Uhr begab sich eine zunächst unbekannte männliche Person mit seinem Personenkraftwagen zum Parkplatz an der Landstraße 141 im Bereich Salmtal und lud dort einen großen Müllsack ab. Durch einen zufällig vor Ort anwesenden Zeugen angesprochen, dass eine Müllablagerung dort unzulässig sei, reagierte der Verursacher nicht, ließ des Müllsack vor Ort zurück und entfernte ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 19:44

    POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in ehemaliges Tennis-Clubhaus

    Waxweiler (ots) - Im Tatzeitraum vom 27.10.2025 bis 01.11.2025 kam es in Waxweiler auf dem ehemaligen Tennis-Gelände zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter drangen in das dortige, mittlerweile privat genutzte Gebäude ein und entwendeten Diebesgut im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 11:59

    POL-PDWIL: vertauschte Jacken, mögliche Unterschlagung

    Binsfeld (ots) - In der Zeit vom 31.10.2025, 23:30 Uhr bis 01.11.2025, 04:00 Uhr besuchte eine 20-jährige Zeugin aus dem Wittlicher Stadtgebiet eine Diskothek in Binsfeld. Sie gab ihre Jacke, eine Damenwinterjacke der Marke "Bershka" an der Garderobe ab und erhielt später eine andere Jacke, eine Fleecejacke zurück. Augenscheinlich war es hier zu einer Verwechslung der Jacken bei der Herausgabe gekommen. Die Winterjacke ...

    mehr
