POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung
Salmtal (ots)
Am 02.11.2025 gegen 12:45 Uhr begab sich eine zunächst unbekannte männliche Person mit seinem Personenkraftwagen zum Parkplatz an der Landstraße 141 im Bereich Salmtal und lud dort einen großen Müllsack ab.
Durch einen zufällig vor Ort anwesenden Zeugen angesprochen, dass eine Müllablagerung dort unzulässig sei, reagierte der Verursacher nicht, ließ des Müllsack vor Ort zurück und entfernte sich.
Aufgrund guter Zeugenhinweise konnte der Verursacher durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich ermittelt werden.
Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 50-jährigen Verursacher aus der VG Wittlich-Land eingeleitet, ferner wurde er zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Müllsacks mit üblichem Hausmüll aufgefordert.
