Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Salmtal (ots)

Am 02.11.2025 gegen 12:45 Uhr begab sich eine zunächst unbekannte männliche Person mit seinem Personenkraftwagen zum Parkplatz an der Landstraße 141 im Bereich Salmtal und lud dort einen großen Müllsack ab.

Durch einen zufällig vor Ort anwesenden Zeugen angesprochen, dass eine Müllablagerung dort unzulässig sei, reagierte der Verursacher nicht, ließ des Müllsack vor Ort zurück und entfernte sich.

Aufgrund guter Zeugenhinweise konnte der Verursacher durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich ermittelt werden.

Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 50-jährigen Verursacher aus der VG Wittlich-Land eingeleitet, ferner wurde er zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Müllsacks mit üblichem Hausmüll aufgefordert.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

