Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 31.10.2025 gegen 17:20 Uhr befuhr ein anfänglich unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Klausener Weg in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Aufgrund guter Hinweise eines neutralen Unfallzeugens konnte der Unfallverursacher, ein 76-jähriger Mann aus dem Bereich des Wittlicher Stadtgebiets ermittelt werden.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell