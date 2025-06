Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mann bezahlt mit gestohlener Kreditkarte Tickets - nun klickten die Handschellen

Flughafen München (ots)

Am Freitag (6. Juni) haben Bundespolizisten einen 50-Jährigen festgenommen. Er soll am Wochenende davor die Kreditkarte einer 46-jährigen Reisenden an sich genommen und damit mehrere Bahntickets gekauft haben. Die Bundespolizei ermittelt wegen Computerbetrugs.

Der Mann hat wohl beobachtet, wie am Freitag der Vorwoche (31. Mai) eine Frau am S-Bahn Haltepunkt Flughafen München an einem Automaten der Deutschen Bahn für sich eine Zugfahrkarte kaufte. Zu ihrem Pech hat sie ihre Kreditkarte im Automaten stecken lassen. Dies hat der Mann genutzt und die Kreditkarte unbemerkt an sich genommen. Der 36-Jährigen ist ihr Verlust erst aufgefallen, als ihr im Onlinebanking mehrere Bezahlungen über die Kreditkarte angezeigt wurden. Sie erstattete Anzeige bei der bayerischen Landespolizei in Pasing. Der Bereich des Fahrscheinautomaten ist videoüberwacht, deshalb konnte die Bundespolizei Fotos des Tatverdächtigten sichern. Am Freitagmorgen erkannte eine aufmerksame Streife der Bundespolizei den 50-jährigen Kroaten anhand der Fahndungsfotos am Flughafen München und nahm ihn vorläufig fest. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Computerbetrugs.

