Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bahnmitarbeiterin mit Handy geschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen

Hersbruck (ots)

Ein aufgebrachter Reisender hat am Sonntagvormittag (23. Februar) eine Zugbegleiterin verletzt. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die 62-jährige Frau fuhr mit dem Zug RE 32 als Zugbegleiterin von Bayreuth nach Nürnberg. Vor dem Halt am Bahnhof Hersbruck, gegen 10:35 Uhr, kontrollierte die jordanische Staatsangehörige einen 34-jährigen Deutschen. Der Mann zeigte ein Deutschlandticket vor, woraufhin die Bahnmitarbeiterin das Ticket mit ihrem Smartphone abscannte und zum Abgleich die Ausweispapiere forderte. Der 34-Jährige war darüber sehr aufgebracht und gab an, immer ohne Ausweis Bahn zu fahren, weshalb er auch dieses Mal keinen vorzeigen werde. Nachdem die Zugbegleiterin dem Mann mitgeteilt hatte, die Bundespolizei zu rufen, stand der 34-Jährige auf und schlug ihr das Handy, das sie in der Hand hielt, gegen den Kopf. Reisende die den Vorfall bemerkten, schritten ein und unterbanden weitere Tätlichkeiten. Daraufhin beruhigte sich der Mann und stieg am Bahnhof Hersbruck aus dem Zug. Die Zugbegleiterin begab sich bei Ankunft am Nürnberger Hauptbahnhof zur Bundespolizei und informierte über den Vorfall.

Die Bahnmitarbeiterin erlitt einen Kratzer an der Augenbraue und verspürte Schmerzen am linken Auge, an der Schläfe und am Wangenknochen; ihren Dienst konnte sie nicht fortsetzen.

Der aggressive Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 185-188 cm groß, korpulent, weiße Hose mit bunten Kreisen darauf, schwarze Jacke, aufgemalter schwarzer, gewellter Bart, schwarze kinnlange Haare (vermutlich Perücke). Er führte einen großen schwarzen Rucksack mit grauer Schnur mit sich.

Die Bundespolizei ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Bundespolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 205551-0 oder über die E-Mail-Adresse bpoli.nuernberg@polizei.bund.de zu melden.

