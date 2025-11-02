PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vermisstensuche erfolgreich

Habscheid (ots)

Am Samstagabend 01.11.2025 meldete das Alten- und Pflegeheim St. Peter in Habscheid einen Bewohner bei der Polizei als vermisst. Er sei von einem abendlichen Spaziergang nicht zurückgekommen.

Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen der Belegschaft des Pflegeheims sowie der Polizei Prüm führten zunächst nicht zum Auffinden des Vermissten 69 jährigen Bewohner, sodass die Feuerwehr um Unterstützung ersucht wurde.

Zu Beginn der mannstarken Suche konnte der Vermisste nach 4 stündiger Abwesenheit in der Ortslage erschöpft aber wohlbehalten aufgefunden und dem Pflegeheim zurückgeführt werden.

Im Einsatz waren die FFW Habscheid und Hollnisch, die FFW Prüm mit Drohne und der stellvertretende Wehrleiter der VG Prüm, sowie die Polizei Prüm und Bitburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

