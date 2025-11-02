Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: vertauschte Jacken, mögliche Unterschlagung

Binsfeld (ots)

In der Zeit vom 31.10.2025, 23:30 Uhr bis 01.11.2025, 04:00 Uhr besuchte eine 20-jährige Zeugin aus dem Wittlicher Stadtgebiet eine Diskothek in Binsfeld.

Sie gab ihre Jacke, eine Damenwinterjacke der Marke "Bershka" an der Garderobe ab und erhielt später eine andere Jacke, eine Fleecejacke zurück.

Augenscheinlich war es hier zu einer Verwechslung der Jacken bei der Herausgabe gekommen.

Die Winterjacke der Zeugin war jedoch nicht mehr vor Ort, so dass eine bisher unbekannte Person diese mitgenommen haben dürfte.

Ob es sich um ein Versehen oder eine bewusste Tat handelt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell