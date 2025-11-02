PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in ehemaliges Tennis-Clubhaus

Waxweiler (ots)

Im Tatzeitraum vom 27.10.2025 bis 01.11.2025 kam es in Waxweiler auf dem ehemaligen Tennis-Gelände zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter drangen in das dortige, mittlerweile privat genutzte Gebäude ein und entwendeten Diebesgut im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
