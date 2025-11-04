PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Kupferkabeln auf einer Baustelle

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 31.10.2025 bis 03.11.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer Baustelle im Bereich der Otto-Hahn-Straße in Wittlich.

Hier entwendeten die Täter etwa 500 Meter Kupferkabel von einer großen Kabeltrommel.

Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Aufgrund der Menge des entwendeten Materials dürfte ein Abtransport mittels Fahrzeugs erfolgt sein.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich spurentechnisch aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

