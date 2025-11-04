Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 03.11.2025 gegen 10:15 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz im Bereich der Kurfürstenstraße in Wittlich.

Hier touchierte er beim Rangieren einen dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen im Bereich der hinteren Stoßstange.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Aufgrund guter Zeugenhinweise vor Ort konnte der Unfallverursacher, ein 88-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet ermittelt werden.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell