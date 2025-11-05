Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere berauschte Fahrzeugführer festgestellt

Bitburg (ots)

Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit stellte die Polizeiinspektion Bitburg am gestrigen Dienstag, 4. November, insgesamt vier Fahrzeugführer fest, welche unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. Gegen die vier Männer im Alter von 21 bis 34 Jahren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welches entsprechend verfolgt wird. Ein weiterer alkoholisierter Fahrzeugführer konnte vor Fahrtantritt durch die Beamten festgestellt werden. Diesem wurden die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Die Polizei Bitburg weist in diesem Zusammenhang nochmal auf die drohenden Gefahren hin, sollte ein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt werden. Wer unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden enorm. Jeder Moment auf der Straße erfordert volle Aufmerksamkeit und klare Entscheidungen. Durch die Polizeiinspektion Bitburg wird daher auch weiterhin ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrsüberwachung gelegt.

