Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladendiebstahl

Wittlich (ots)

Am 04.11.2025 gegen 12:55 Uhr betrat eine bisher unbekannte weibliche Täterin die C&A-Filiale in der Schloßstraße in Wittlich.

Hier versuchte sie durch Entfernen der Etiketten an Kindermädchenkleidung diese zu entwenden.

Als sie von den Mitarbeiterinnen des Geschäfts angesprochen wurde, ließ sie die Ware zurück und flüchtete fußläufig. Eine umgehende Fahndung im Nahbereich führte zunächst nicht zum Antreffen der Person.

Die weibliche Täterin wurde wie folgt beschrieben:

weiblich, ca. 45 Jahre ca. 160 cm groß, kräftige Gestalt, schwarzer Haaransatz, übergehend in blond bis rötlich, cremefarbene Pufferweste bis auf die Knie

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell