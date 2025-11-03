Polizei Köln

POL-K: 251103-2-K Zigarettenautomat in Bocklemünd gesprengt - Zeugensuche

Köln (ots)

Sonntagnacht (2. November) ist ein Zigarettenautomat an der Grevenbroicher Straße in Köln-Bocklemünd gegen 2 Uhr durch eine mutwillige Sprengung völlig zerstört worden. Zwei in der Nähe geparkte Pkw wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Zeugen bemerkten eine mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidete Person, die sich vom Tatort zu Fuß über den Lerchenweg in Richtung Fliesteder Straße entfernte. Das Kriminalkommissariat 71 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cg/de)

