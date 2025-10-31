PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251031-6-K Frau fährt nach Familienstreit auf Polizisten zu - Warnschuss

Köln (ots)

Nach einem Familienstreit ist eine 24 Jahre alte Frau am Freitagabend (31. Oktober) gegen 18.30 Uhr auf der Straße "Unter Linden" im Stadtteil Widdersdorf mit einem Mietwagen auf eingesetzte Polizisten zugefahren. Ein Beamter gab einen Warnschuss ab. Die 24-Jährige setzte die Flucht über Gehwege fort, gefährdete Fußgänger und kam letztlich an der Kreuzung Gregor-Mendel-Ring / Militärringstraße von der Fahrbahn ab. An dem Auto entstand Sachschaden. Im Innenraum stellten die Polizisten einen Schreckschuss-Revolver sicher. Ein Atemalkoholtest bei der psychisch auffälligen Frau verlier negativ. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (as/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren