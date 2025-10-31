Polizei Köln

POL-K: 251031-6-K Frau fährt nach Familienstreit auf Polizisten zu - Warnschuss

Köln (ots)

Nach einem Familienstreit ist eine 24 Jahre alte Frau am Freitagabend (31. Oktober) gegen 18.30 Uhr auf der Straße "Unter Linden" im Stadtteil Widdersdorf mit einem Mietwagen auf eingesetzte Polizisten zugefahren. Ein Beamter gab einen Warnschuss ab. Die 24-Jährige setzte die Flucht über Gehwege fort, gefährdete Fußgänger und kam letztlich an der Kreuzung Gregor-Mendel-Ring / Militärringstraße von der Fahrbahn ab. An dem Auto entstand Sachschaden. Im Innenraum stellten die Polizisten einen Schreckschuss-Revolver sicher. Ein Atemalkoholtest bei der psychisch auffälligen Frau verlier negativ. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (as/de)

