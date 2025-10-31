Polizei Köln

POL-K: 251031-3-K Zeugen halten mutmaßlichen Halskettendieb am Barbarossaplatz fest - Haftrichter

Köln (ots)

In der Nacht zu Freitag (31. Oktober) hat ein 26 Jahre alter Mann mit Hilfe mehrerer Passanten einen mutmaßlichen Halskettendieb (30) in Köln Neustadt-Süd bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er wurde vorläufig festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zeugenaussagen zufolge soll der Tatverdächtige dem 26-Jährigen gegen 1 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Barbarossaplatz mit der flachen Hand gegen den Brustkorb geschlagen und ihm dann die Halskette vom Hals gerissen haben.

Der 30-Jährige ist bei der Polizei Köln bereits mehrfach wegen Taschendiebstahls in Erscheinung getreten. (as/de)

