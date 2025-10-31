PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251031-3-K Zeugen halten mutmaßlichen Halskettendieb am Barbarossaplatz fest - Haftrichter

Köln (ots)

In der Nacht zu Freitag (31. Oktober) hat ein 26 Jahre alter Mann mit Hilfe mehrerer Passanten einen mutmaßlichen Halskettendieb (30) in Köln Neustadt-Süd bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er wurde vorläufig festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zeugenaussagen zufolge soll der Tatverdächtige dem 26-Jährigen gegen 1 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Barbarossaplatz mit der flachen Hand gegen den Brustkorb geschlagen und ihm dann die Halskette vom Hals gerissen haben.

Der 30-Jährige ist bei der Polizei Köln bereits mehrfach wegen Taschendiebstahls in Erscheinung getreten. (as/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 13:38

    POL-K: 251031-2-K Einladung: Ehrung für Zivilcourage

    Köln (ots) - Am Donnerstag (6. November) wird Polizeipräsident Johannes Hermanns Bürgerinnen und Bürger für Zivilcourage und vorbildliches Handeln in Ausnahmesituationen ehren. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, in der Zeit zwischen 13 und 15 Uhr, im Polizeipräsidium Köln Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln an den Ehrungen teilzunehmen. Dafür sind vorgesehen: -Ein Pilot (46 Jahre), der in seiner Freizeit ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 12:44

    POL-K: 251031-1-K Internistischer Notfall bei Autofahrer - 58-Jähriger stirbt in Klinik

    Köln (ots) - Nach einem internistischen Notfall ist ein 58 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag (30. Oktober) in Köln-Deutz mit seinem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und in das Gleisbett der KVB-Haltestelle "Poller Kirchweg" geraten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Mann wenig später in einem Krankenhaus. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 15:21

    POL-K: 251030-4-K Familie stellt mutmaßlichen Einbrecher - Untersuchungshaft

    Köln (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (29. Oktober) haben ein 37-jähriger Kölner und seine Söhne (18 und 9) in Köln-Niehl einen mutmaßlichen Einbrecher (39) bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Mann befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 39-Jährige gegen 2.30 Uhr versucht haben, über eine Mülltonne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren