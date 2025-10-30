Polizei Köln

POL-K: 251030-4-K Familie stellt mutmaßlichen Einbrecher - Untersuchungshaft

Köln (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (29. Oktober) haben ein 37-jähriger Kölner und seine Söhne (18 und 9) in Köln-Niehl einen mutmaßlichen Einbrecher (39) bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Mann befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 39-Jährige gegen 2.30 Uhr versucht haben, über eine Mülltonne durch das Kinderzimmerfenster der Wohnung an der Boltensternstraße einzusteigen. Der 9-jährige Sohn hatte die Bewegung am Fenster bemerkt und daraufhin so laut geschrien, dass der Tatverdächtige von der Mülltonne stürzte. Der Bruder des Jungen und sein Vater, die durch die Schreie des Kindes geweckt worden waren, holten den Flüchtenden ein und alarmierten die Polizei.

Bereits drei Tage zuvor soll derselbe Mann vor der Wohnung gestanden und mit einem Laserpointer in das Kinderzimmer geleuchtet haben. Die Ermittlungen dauern an. (as/al)

