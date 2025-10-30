POL-K: 251030-3-K Gaststätteneinbrecher auf frischer Tat gestellt - Haftrichter
Köln (ots)
Die Polizei Köln hat am Mittwochmorgen (29. Oktober) gegen 9 Uhr am innerstädtischen Hohenzollernring einen 35-jährigen mutmaßlichen Einbrecher am Tatort in einer Gaststätte festgenommen. Eine im Brennpunktbereich "Ringe" eingesetzte, sehr zeitnah eintreffende Streifenwagenbesatzung stellte den Verdächtigen im Thekenbereich der Bar. Auch seine auf dem Gehweg "Schmiere stehende" Komplizin (46) nahmen die Beamten fest. Die beiden wohnsitzlosen Drogenkonsumenten wurden erkennungsdienstlich behandelt und mussten Blutproben entrichten.
Eine Zeugin hatte den Tatverdächtigen beim Aufhebeln einer Glastür bemerkt und geistesgegenwärtig die "110" gewählt. Der 35-Jährige muss sich heute vor einem Haftrichter verantworten. (cg/al)
