POL-UL: (UL) Ehingen - Bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstag kam es bei Ehingen zu einem Auffahrunfall.

Kurz vor 22.30 Uhr fuhr eine 54-Jährige auf der Bundesstraße von Ehingen in Richtung Allmendingen. Laut Angaben der Mercedes-Fahrerin wurde sie auf Höhe von Berkach von einem Audi-Fahrer überholt. Kurz nach dem Überholvorgang soll der 18-Jährige mit seinem Audi plötzlich und ohne zu Blinken abgebremst haben, da er wohl nach rechts in die Blaubeurer Straße abbiegen wollte. Die Frau konnte einen Auffahrunfall nicht mehr vermeiden und krachte in das Heck des abbiegenden Fahrzeugs. Die 54-Jährige kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle bis die Autos geborgen waren. Die Polizei Ehingen nahm die Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf. Der Sachschaden am Mercedes wird auf 8.000 Euro, der am Audi auf 15.000 Euro geschätzt.

