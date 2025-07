Ulm (ots) - Wie der Polizei bekannt wurde, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 10.30 Uhr in der Schnaitheimer Straße. Eine 33-Jährige fuhr unerlaubterweise mit ihrem E-Scooter auf dem dortigen Fußweg in Richtung Stadtmitte. Als eine bislang unbekannte Radlerin aus der Straße "Am Ottilienberg" fuhr, musste ...

mehr