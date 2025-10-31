Polizei Köln

POL-K: 251031-1-K Internistischer Notfall bei Autofahrer - 58-Jähriger stirbt in Klinik

Köln (ots)

Nach einem internistischen Notfall ist ein 58 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag (30. Oktober) in Köln-Deutz mit seinem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und in das Gleisbett der KVB-Haltestelle "Poller Kirchweg" geraten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Mann wenig später in einem Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mercedes-Fahrer gegen 17.15 Uhr auf der Siegburger Straße in Richtung Poll unterwegs, als er hinter der Einmündung Kaltenbornweg verunfallte. Zeugenaussagen zufolge war der Mann in Schlangenlinien gefahren und hatte mehrfach Rand- und Bordsteine touchiert, bevor er im Gleis der Straßenbahnlinie 7 zum Stehen gekommen war.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Siegburger Straße zeitweise vollständig gesperrt. (cb/de)

