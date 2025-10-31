Polizei Köln

POL-K: 251031-4-K Mutmaßliche Felgendiebe in Leverkusen gestellt - mehr als 25 Kompletträder sichergestellt

Köln (ots)

In der Nacht zu Freitag (31. Oktober) haben Polizisten in Leverkusen-Wiesdorf auf dem Gelände eines Autohauses auf der Straße "Willy-Brandt-Ring" zwei mutmaßliche Felgendiebe (20, 21) auf frischer Tat gestellt. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen in Leverkusen, Langenfeld und Wuppertal fanden die Polizisten Tatwerkzeug, diverse Kennzeichenschilder sowie insgesamt mehr als 25 mutmaßlich gestohlene "Kompletträder".

Die Zivilfahnder waren gegen 21.30 Uhr auf die Männer aufmerksam geworden, als sie einen VW T-Roc auf dem Parkplatz eines bereits mehrfach von Felgendiebstählen betroffenen Autohauses aufbockten, dann aber in einen BMW einsteigen wollten, an dem falsche Kennzeichen angebracht waren. (bg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell