POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Im Tatzeitraum 03.11.2025 bis 04.11.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter auf den Radweg, entlang der Röntgenstraße in Wittlich.

Von hier aus warfen sie Steine gegen eine Fassade und insgesamt vier Fenster einer dortigen Firma ein.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

