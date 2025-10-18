Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: BMW überschlägt sich, Fahrer flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, den 17.10.2025 um 18:48 Uhr, befuhr der bislang noch unbekannte Fahrer eines grauen BMW die L1358 von Sulz am Eck in Richtung Herrenberg-Kuppingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei nach einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf einem Feld zu stehen. Der bislang unbekannte männliche Fahrer des BMW stieg anschließend aus dem Pkw aus und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, offenbar mit erkennbaren Verletzungen. Die 31-jährige Beifahrerin des BMW konnte ebenfalls eigenständig aussteigen und wurde leicht verletzt. Sie wurde vor Ort vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Der BMW erlitt einen Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 EUR. Die Strecke zwischen Sulz am Eck und Herrenberg-Kuppingen war zwischenzeitlich voll gesperrt. Zur Suche nach dem Fahrer waren unter anderem die Feuerwehr und der Rettungsdienst sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

