POL-LB: Holzgerlingen: Winterräder aus Tiefgarage entwendet
Ludwigsburg (ots)
Auf zwei komplette Sätze Winterräder im Wert von knapp 5.000 Euro hatten es unbekannte Diebe in Holzgerlingen abgesehen. Vermutlich im Laufe der Woche (13.10.2025 bis 17.10.2025) verschafften sich die Unbekannten Zugang zur nicht öffentlichen Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Olgastraße. Dort entwendeten Sie die auf einem Stellplatz gelagerten Winterräder und entkamen unerkannt. Das Polizeirevier Böblingen nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
