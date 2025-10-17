PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Unfall auf der L 1182 - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.10.2025) kam es auf der Landesstraße 1182 zwischen Weil der Stadt-Schafhausen und Grafenau-Döffingen zu einem Unfall, zu dem das Polizeirevier Leonberg noch Zeugen sucht. Ein 61 Jahre alter Hyundai-Fahrer soll gegen 17.20 Uhr auf dieser Strecke einem 33-jährigen Audi-Lenker und dessen 26 Jahre altem Beifahrer aufgefahren sein. Der 33-Jährige habe abbremsen müssen, als ein noch unbekannter Fahrer eines grauen BMW beim Einfahren in einen auf 70 km/h begrenzten Bereich etwas mehr als nötig verzögert habe. Der Hyundai-Fahrer habe dies nicht rechtzeitig genug bemerkt, worauf sich der Unfall ereignete. Die beiden Männer im Audi erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 13.500 Euro geschätzt. Da sich die PKW durch den Aufprall ineinander verkeilt hatten, waren sie nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sowie die Person, die den grauen BMW gelenkt hat, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

