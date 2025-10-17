PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: 7-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall, an dem am Donnerstag (16.10.2025) gegen 15:20 Uhr Uhr in der Bahnhofstraße in Asperg ein siebenjähriges Kind und ein 75 Jahre alter VW-Lenker beteiligt waren, musste der Junge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die polizeilichen Erkenntnisse deuten derzeit darauf hin, dass der Siebenjährige zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn trat, vermutlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Dem 75 Jahre alten VW-Lenker, der die Bahnhofstraße entlangfuhr und sofort eine Bremsung seines Fahrzeugs einleitete, war es hierauf nicht möglich einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Junge erlitt leichte Verletzungen. Ob am PKW ein Sachschaden entstanden ist, steht abschließend noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
