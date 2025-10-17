PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Auseinandersetzung am Bahnhof hat Polizeieinsatz zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Mit einem Aufenthalt im Krankenhaus endete der Tag eines 43-Jährigen am Donnerstag (16.10.2025), nachdem er gegen 19.30 Uhr zunächst am Bahnhof in Großsachsenheim aufgefallen war.

Der 43-Jährige soll auf dem Vorplatz eine Gruppe Teenagerinnen in nicht angebrachter Art und Weise angesprochen haben. Als sich eine 22-Jährige einmischte, wurde der 43-Jährige unvermittelt aggressiv und bedrohte die Frau. Ihr kam ein noch unbekannter Mann zur Hilfe, der schließlich in eine handgreifliche Auseinandersetzung mit dem 43-Jährigen verwickelt worden sein soll. Der Aggressor geriet schließlich derart in Rage, dass Passanten die Polizei alarmierten.

Beim Erblicken der Streifenwagen ergriff der 43-Jährige die Flucht und versteckte sich in einem Garten in der Brunnenstraße. Dort konnte der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann schließlich mit Hilfe eines Polizeidiensthundes vorläufig festgenommen werden. Da der 43-Jährige dabei Bisswunden erlitt, war eine medizinische Versorgung im Krankenhaus erforderlich.

Der Polizeiposten Sachsenheim hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die jugendlichen Mädchen als auch der Mann, der direkten Kontakt mit dem 43-Jährigen hatte, werden gebeten, sich unter der Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

