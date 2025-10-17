Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen zu Raub in der Hermann-Löns-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstag (16.10.2025) gegen 13:30 Uhr in der Hermann-Löns-Straße in Gerlingen ereignet hat. Eine 89-jährige Seniorin wurde von einer bislang noch unbekannten Täterin zunächst auf der Straße angesprochen. Hier wollte die Unbekannte der Seniorin ein goldenes Armband schenken, was die Seniorin direkt ablehnte und verweigerte. Die Unbekannte lies sich jedoch nicht abbringen und wollte der Seniorin das Armband an deren Arm anlegen. Hiergegen wehrte sich die Seniorin, die Unbekannte griff hierbei jedoch ans Handgelenk der Seniorin und riss ihr, nach kurzem Gerangel, ein hochwertiges Armband vom Handgelenk. Anschließend flüchtet die Täterin zu Fuß. Mutmaßlich stieg sie später auf der Beifahrerseite in ein wartendes graues Fahrzeug eines männlichen unbekannten Fahrers ein und fuhr davon. Das Diebesgut hatte einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Täterin soll rund 165 cm groß und zirka 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte ein rundes Gesicht, eine untersetzte Figur und trug braune kinnlange Haare. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

