PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen zu Raub in der Hermann-Löns-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstag (16.10.2025) gegen 13:30 Uhr in der Hermann-Löns-Straße in Gerlingen ereignet hat. Eine 89-jährige Seniorin wurde von einer bislang noch unbekannten Täterin zunächst auf der Straße angesprochen. Hier wollte die Unbekannte der Seniorin ein goldenes Armband schenken, was die Seniorin direkt ablehnte und verweigerte. Die Unbekannte lies sich jedoch nicht abbringen und wollte der Seniorin das Armband an deren Arm anlegen. Hiergegen wehrte sich die Seniorin, die Unbekannte griff hierbei jedoch ans Handgelenk der Seniorin und riss ihr, nach kurzem Gerangel, ein hochwertiges Armband vom Handgelenk. Anschließend flüchtet die Täterin zu Fuß. Mutmaßlich stieg sie später auf der Beifahrerseite in ein wartendes graues Fahrzeug eines männlichen unbekannten Fahrers ein und fuhr davon. Das Diebesgut hatte einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Täterin soll rund 165 cm groß und zirka 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte ein rundes Gesicht, eine untersetzte Figur und trug braune kinnlange Haare. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 10:49

    POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (16.10.2025) zwischen 18.20 Uhr und 20:20 Uhr brachen noch unbekannte Täter in zwei Wohnungen eines Wohngebäudes in der Stettiner Straße in Korntal ein. Im Erdgeschoss des Wohnhauses machten sich die Täter an einem Küchenfenster zu schaffen und gelangten so ins Innere der Wohnung. Hier fiel ihnen Goldschmuck in die Hände. Über den Balkon kamen sie auch an die Wohnung im ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:47

    POL-LB: Ludwigsburg: Sensoren aus geparkten Fahrzeugen ausgebaut und entwendet - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter haben von Mittwoch (15.10.2025) 22:45 Uhr auf Donnerstag (16.10.2025) 10:00 Uhr an mindestens fünf geparkten Fahrzeugen im Bereich der Ludwigsburger Oststadt Fahrzeugsensoren ausgebaut und entwendet. Die fünf neuwertigen Fahrzeuge, die allesamt von der Marke Audi sind, standen im Bereich der Friedrichstraße, ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:19

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Aufgrund eines derzeit noch unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (16.10.2025) gegen 14:30 Uhr in der Einmündung der Bundesstraße 27 (B 27) zur Kreisstraße 1671 (K 1671) ereignete. In dem Bereich der zweispurigen Linksabbiegerspur von der B 27 aus Ludwigsburg kommend auf die K 1671 in Richtung Tamm kam es zu einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren