Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (16.10.2025) zwischen 18.20 Uhr und 20:20 Uhr brachen noch unbekannte Täter in zwei Wohnungen eines Wohngebäudes in der Stettiner Straße in Korntal ein. Im Erdgeschoss des Wohnhauses machten sich die Täter an einem Küchenfenster zu schaffen und gelangten so ins Innere der Wohnung. Hier fiel ihnen Goldschmuck in die Hände. Über den Balkon kamen sie auch an die Wohnung im Obergeschoss und brachen hier die Balkontüre auf. Ob die Täter in dieser Wohnung Beute machen konnten, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt, der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen die verdächtige Beobachtungen machen konnten und bittet diese, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

