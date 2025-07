Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstähle aus Gärten - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag (28.07.) auf Dienstag (29.07.) aus drei Gärten an den Straßen An den Quellen und Mendelweg diverse Gegenstände entwendet.

An der Straße An den Quellen, zwischen Bollhorststraße und Althorststraße, verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einer überdachten Terrasse. Von dort entwendeten sie Sitzauflagen und zwei Outdoor-Kissen.

Ebenfalls an der Straße An den Quellen, zwischen Drosselstraße und Meisenstraße, entwendeten Unbekannte aus einer überdachten Terrasse eine Auflaufform und eine Sektflasche. Diese befanden sich in einem Kühlschrank.

Am Mendelweg, zwischen Parkstraße und Daimlerweg, verschafften sich Unbekannte ebenfalls Zugang zu einem Garten. Hier entwendeten sie aus einem Gartenhaus Mobiliar.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag in den genannten Bereichen etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache in Ochtrup entgegen, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell