Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (16.10.2025) ereignete sich zwischen 17.45 Uhr und 19.45 Uhr in der Gartenstraße in Sindelfingen eine Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen Ford, der gegenüber der "Untere Torstraße" abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte jedoch seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

