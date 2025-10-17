PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 3.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Freitag (17.10.2025) zwischen 08.50 Uhr und 09.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim gegen einen VW stieß. Der Unbekannte machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Unfall zu kümmern, weshalb das Polizeirevier Kornwestheim nun nach Zeugen sucht. Hinweise werden unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 13:09

    POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (16.10.2025) ereignete sich zwischen 17.45 Uhr und 19.45 Uhr in der Gartenstraße in Sindelfingen eine Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen Ford, der gegenüber der "Untere Torstraße" abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte jedoch seine Fahrt fort. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:51

    POL-LB: Gerlingen: Zeugen zu Raub in der Hermann-Löns-Straße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstag (16.10.2025) gegen 13:30 Uhr in der Hermann-Löns-Straße in Gerlingen ereignet hat. Eine 89-jährige Seniorin wurde von einer bislang noch unbekannten Täterin zunächst auf der Straße angesprochen. Hier wollte die Unbekannte der Seniorin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren