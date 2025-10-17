Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 3.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Freitag (17.10.2025) zwischen 08.50 Uhr und 09.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim gegen einen VW stieß. Der Unbekannte machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Unfall zu kümmern, weshalb das Polizeirevier Kornwestheim nun nach Zeugen sucht. Hinweise werden unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell