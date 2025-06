Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Unfall infolge von Aquaplaning

Am Sonntag verlor ein 45-Jähriger auf der A8 beim Aichelberg die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Ulm (ots)

Der 45-Jährige fuhr gegen 20.36 Uhr auf der A8 in Richtung München. Er war mit seinem Ford auf dem linken von drei Fahrstreifen unterwegs. Durch den starken Regen herrschte nach der Anschlussstelle Aichelberg, Höhe km 166, Aquaplaning. Da der Ford-Fahrer für die Witterung wohl zu schnell unterwegs war, verlor er Kontrolle über sein Auto. Er geriet ins Schleudern, prallte in die Mittelleitplanke und anschließend gegen einen Audi. Der fuhr auf der mittleren Fahrspur. Der 45-Jährige sowie seine 17-jährige Tochter erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der 29-jähriger Audi-Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Ford beträgt etwa 10.000 Euro, der am Audi rund 15.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Während er Unfallaufnahme mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden.

++++1154476

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell