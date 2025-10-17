Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar hat die Ermittlungen wegen eines Falls der sexuellen Belästigung aufgenommen, der sich am frühen Freitagmorgen (17.10.2025) in Erligheim ereignet hat. Eine 45-Jährige war dort gegen 06:40 Uhr zu Fuß auf dem Bürgersteig der Bönnigheimer Straße unterwegs und bog in die Industriestraße ein. Unmittelbar nach der Einmündung trat ein noch unbekannter Mann von hinten an die Geschädigte heran, fasste ihr mit der Hand ans Gesäßund rannte anschließend die Bönnigheimer Straße entlang in Richtung Ortsmitte. Der Unbekannte soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 170 cm groß gewesen sein. Er soll kurzes, helles oder dunkelblondes Haar gehabt haben. Ferner trug er offenbar eine graue Arbeitshose und eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07143 891060 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell