Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: hoher Sachschaden nach Unfall auf der Kreisstraße 1671

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person sowie rund 100.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (17.10.2025) kurz nach 14:00 Uhr auf der Kreisstraße 1671 (K1671) zwischen Bietigheim und Bissingen (Gemarkung Tamm) ereignet hat.

Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem BMW M3 auf der Porschestraße und wollte an der Einmündung zur K1671 nach links in Richtung der Bundesstraße 27 (B27) abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 53-Jähriger mit seinem VW Passat auf der linken Geradeausspur der K1671 aus Richtung B27 kommend in Fahrtrichtung Bissingen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der VW Passat durch die Wucht des Aufpralls nach links abgewiesen wurde und mit dem VW Caddy eines 42-Jährigen kollidierte, der dort aus Bissingen kommend in Richtung der B27 unterwegs war. Der 53-jährige Lenker des VW Passat wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der 50-jährige im BMW sowie der 42-jährige Fahrer des VW Caddy blieben unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund austretender Betriebsflüssigkeiten musste die Fahrbahn gereinigt werden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Dabei kam es zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kann zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass einer der am Unfall beteiligten Pkw-Lenker das Rotlicht der Ampelanlage missachtet hat. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet daher mögliche Zeugen des Unfallhergangs, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell