POL-PDWIL: Schulwegkontrollen in Schönecken und Jünkerath
Schönecken und Jünkerath (ots)
Am heutigen Freitagmorgen hat die Polizei Prüm an der Kita und Grundschule Schönecken, sowie an der Kita und Grundschule Jünkerath Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Kindersicherung durchgeführt. Dabei wurde hauptsächlich genaues Augenmerk auf die Kindersitze und das richtige Anlegen des Sicherheitsgurtes gelegt.
Der Großteil der Eltern haben sich hier vorbildlich gezeigt und ihre Kinder bestens geschützt.
Die Polizei möchte nochmals auf die Wichtigkeit des korrekten Anschnallen der Kinder hinweisen, denn nur so sind diese bestens bei Verkehrsunfällen oder starken Bremsungen geschützt. Dies gilt auch innerorts und für kurze Fahrtwege!
