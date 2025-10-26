POL-UN: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person
Kamen (ots)
Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person im Kreisverkehr Nordenmauer/ Nordstr. in Kamen. Ein 75 jähriger Kamener befuhr die Nordenmauer und übersah im Kreisverkehr Nordstr. das Auto einer 54 jährigen Kamenerin, welche sich bereits im Kreisverkehr befand. Hierbei wurde die 54 Jährige leicht verletzt und mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.
