Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Kamen (ots)

Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person im Kreisverkehr Nordenmauer/ Nordstr. in Kamen. Ein 75 jähriger Kamener befuhr die Nordenmauer und übersah im Kreisverkehr Nordstr. das Auto einer 54 jährigen Kamenerin, welche sich bereits im Kreisverkehr befand. Hierbei wurde die 54 Jährige leicht verletzt und mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

