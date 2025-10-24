POL-UN: Bergkamen - Nach Einbruch in Reihenhaus in Weddinghofen sucht die Polizei Zeugen
Bergkamen (ots)
Bislang Unbekannte drangen am Donnerstag (23.10.2025) zwischen 17.15 Uhr und 19.15 Uhr in ein Reihenhaus an der Straße "Im Sonneneck" in Bergkamen-Weddinghofen ein.
Die Täter entwendeten eine Schmuckschatulle.
Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 zu wenden. Es geht auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
