POL-UN: Kreis Unna - Polizei führt kreisweite Verkehrskontrollen durch
Kreis Unna (ots)
Polizisten der Kreispolizeibehörde Unna haben am Dienstag, 21.10.2025 in der Zeit von 06.00 Uhr bis 14.00 Uhr Verkehrskontrollen im Kreisgebiet Unna mit dem Schwerpunkt Ablenkung und Geschwindigkeit durchgeführt.
In Holzwickede wurden Verkehrsteilnehmer an den Örtlichkeiten "Chaussee" und "Sölder Straße" kontrolliert. In Unna fanden die Kontrollen an der Flügel- und der Hansastraße statt.
Im Bereich der Geschwindigkeitsmessung wurden 152 Verwarnungsgelder verhängt, 2 Fahrende bekamen einen Zahlschein und 22 Fahrzeugführer erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen.
Drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt, weil Mobiltelefone während der Fahrt benutzt wurden. Drei weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen gab es, weil Rotlicht anzeigende Ampel überfahren wurden.
Die meisten Verstöße konnte die Polizei übrigens im Bereich "Chaussee" feststellen.
