Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Wachsamer Hund schlägt Einbrecher mutmaßlich in die Flucht

Schwerte (ots)

Am Dienstagmorgen (21.10.2025) hatten ein oder mehrere unbekannte Täter vor, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kantstraße in Schwerte, einzudringen.

Ein in der Wohnung befindlicher Hund war sehr wachsam und konnte weitere Taten verhindern und den oder die Täter in die Flucht schlagen.

Entwendet wurde bei dem Einbruch nichts.

Zeugen, die Beobachtungen zu dem versuchten Einbruch machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

