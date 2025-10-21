POL-UN: Unna - Durchsuchungsmaßnahmen in Unna-Massen
Unna (ots)
In einer durch die Kreispolizeibehörde Unna geführten Durchsuchung wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde Dienstagmorgen (21.10.2025) gegen 06.00 Uhr unter Hinzuziehung von Spezialeinsatzkräften ein Wohnobjekt an der Bergstraße in Unna durchsucht.
Die Durchsuchungsmaßnahmen sind abgeschlossen.
Der Verdacht hat sich nicht erhärtet.
Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.
Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.
