Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Durchsuchungsmaßnahmen in Unna-Massen

Unna (ots)

In einer durch die Kreispolizeibehörde Unna geführten Durchsuchung wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde Dienstagmorgen (21.10.2025) gegen 06.00 Uhr unter Hinzuziehung von Spezialeinsatzkräften ein Wohnobjekt an der Bergstraße in Unna durchsucht.

Die Durchsuchungsmaßnahmen sind abgeschlossen.

Der Verdacht hat sich nicht erhärtet.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

  21.10.2025 – 11:49

  21.10.2025 – 06:46

  20.10.2025 – 15:09

